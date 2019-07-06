06.07.2019 10:39
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Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması

Tuna Nehri

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 29 Mayıs'ta Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 29 Mayıs'ta Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda bir kişinin daha cesedi sudan çıkarıldı. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 27 oldu.
Açıklamada, hala kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33'ü Güney Koreli turist, 35 kişinin bulunduğu gemi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.
Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.
Kaynak: AA
Macaristan, Güncel

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