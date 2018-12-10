Tuna: "Yediğimiz Her Lokmada Çiftçilerimizin Emeği ve Alın Teri Vardır"

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:35



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:35

Toroslar Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, Mut ilçesine gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından yol güzergahı üzerinde öğle yemeği için bir araya gelen çiftçilerin aşına ortak oldu.Çiftçiler, Başkan Tuna'nın, Toroslar ilçesinde çiftçi ve üreticilere yönelik hayata geçirdiği çalışmaları yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını ifade ettiler."Yediğimiz her lokmada çiftçilerimizin emeği ve alın teri var" diyen Başkan Tuna ise gönül sofralarını açan hemşehrilerine teşekkür ederek, çiftçileri her zaman desteklediklerini ve yeni projeleriyle yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Tüm çiftçilere doğal afetlerden uzak bir üretim sezonu dileyen Tuna, "Görev süremiz içerisindeki 15 yılda bölgemizin iklim şartlarına ve coğrafyasına uygun yetiştirilebilecek ürünlerle ilgili alternatif tarım arayışına girerek Mersinli çiftçimize umut olduk. Bundan sonra da hedefimiz; üreten, ürettiğinin karşılığını alan ve ekonomik anlamda rahatlamış bir Mersin oluşturmaktır. Bu hedef doğrultusunda üretici dostlarımızla birlikte hareket edeceğiz" dedi.Tuna daha sonra Silifke ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesinde de esnafla tek tek tokalaşarak, taleplerini dinledi. - MERSİN