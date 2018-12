Tuna: "Yerli Ürünlerimizin Değerini Bilelim"

13 Aralık 2018 Perşembe 14:51



Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, yerli malı tüketme noktasında halkın daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, yerli malı kullanımı konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tuna mesajında yerli malı tüketimine dikkat çekerek, "Yerli ürünlerimizin değerini bilelim, gelecek nesillere öğretelim" dedi."Üretim toplumu her alanda öne çıkaran bir değerdir"Üretimin bir toplu kalkındıran ve her anlamda öne çıkaran bir değer olduğunu vurgulayan Tuna, "Toroslar Belediyesi olarak çalışmalarımızda her zaman üretimi ön planda tuttuk. Piknik masası, kamelya, çöp kovası, bank, aydınlatma direği, pergole gibi malzemeleri kendi işçimizle kendi atölyemizde üreterek ve onararak, gelirlerimizi israf etmeden hizmete dönüştürdük ve böylelikle milli ekonomiye de katkıda bulunmaktayız. Tutum, yatırım ve yerli malların tercih edilmesi, çocuklara aileden başlayarak öğretilmesi gereken önemli bir olgudur. Yerli malı tüketmek noktasında halkımızı bilinçlendirmede biz yerel yöneticilere de önemli görevler düşmektedir" ifadelerini kullandı."Yerli ürünler tercih edilmeli"Tüketicilerin Türkiye'de yetişen ürünleri tercih etmesi gerektiğini söyleyen Tuna, "Bu şekilde dışa bağımlılığımızı azaltmalıyız. Toroslar İlçemizde üç noktada oluşturduğumuz Üretici ve Köylü pazarı ile köylü vatandaşımızın tarlasında yetiştirdiği organik ürünleri doğrudan halkımıza daha az maliyetle satabilmesine vesile oluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutluyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN