Tunç Soyer: Çiğli tramvayı projesi için Ulaştırma Bakanı ve AK Partili Hamza Dağ'a teşekkür ederim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli tramvay projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a teşekkürlerini Twitter üzerinden iletti.

İzmirlilerin merakla beklediği Çiğli tramvay projesinde önemli bir gelişme yaşandı.

BAKANLIK PROJEYİ ONAYLADI

Çiğli'de yapılacak tramvayın projesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay geldi. Müjdeli haberi Tunç Soyer Twitter üzerinden duyurdu.

BAKAN VE AK PARTİLİ VEKİLE TEŞEKKÜR ETTİ

CHP'li İzmir Belediye Başkanı, bu gelişme üzerine Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Soyer, mesajında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a teşekkür etti, şunları yazdı "İzmir ve Çiğli için müjdeli haber geldi. Çiğli tramvayı projemiz Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. Başta Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ve projeyi bakanlık nezdinde takip eden İzmir milletvekili Hamza Dağ'a müteşekkirim."