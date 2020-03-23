Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte koronayla mücadele eden; sahada çalışan dezenfekte ekibi, cenaze işleri, Eşrefpaşa hastanesi ve huzurevi personellerine 500'er TL moral primi verileceğini duyurdu.
23.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:16
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm Türkiye'yi tedirgin eden koronavirüsle mücadelede ilk sırada yer alan çalışanlar için kesenin ağzını açtı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Soyer, 500'er TL moral primi verileceğini söyledi.
PRİMDEN KİMLER FAYDALANACAK?
Moral priminden; sahada çalışan dezenfekte ekibi, cenaze işleri, Eşrefpaşa hastanesi ve huzurevi personelleri faydalanacak.
Twitter üzerinden açıklama yapan Soyer şu ifadeleri kullandı:
"Koronayla mücadelede haftalardır canını dişine takıp 24 saat görev yapan çalışanlarımıza gönül borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Sahada çalışan dezenfekte ekibi, cenaze işleri, Eşrefpaşa hastanesi, huzurevi personelimize 500 tl moral primi veriyoruz."
Haberin Videosu :İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Etiketler : Tunç Soyer, İzmir, Ekonomi, Güncel
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