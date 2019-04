Tunç Soyer, En Düşük Oy Aldığı O Mahallede

Kaynak: İHA

31 Mart akşamı, resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Başkanı seçilen Tunç Soyer, seçim öncesinde sözünü verdiği ilk icraatlarından birini gerçekleştirdi. Soyer, 356 geçerli oydan 17'sinin oyunu aldığı Kiraz ilçesi Dokuzlar Mahallesi halkı ile buluştu, beklenti ve önerilerini dinledi. Kiraz Dokuzlar Mahallesi halkı, muhtarı ve azaları Soyer'in ziyaretini saygıyla karşıladı.Resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Başkanı seçilen Tunç Soyer, farkla kazandığı seçim kampanyası sırasında ilk icraatlarından birinin en düşük ve en yüksek oy aldığı mahallelere gitmek olacağını ifade etmişti. İzmir genelinde yüzde 58 rekor oy oranı ile seçilen Soyer, Kiraz'ın Dokuzlar Mahallesi'nde yüzde 4 oy aldı. Dokuzlar'ın, vatandaşların geçimini tarımla kazanan bir dağ mahallesi olduğu belirtilirken, Soyer ziyaretinde vatandaşların önerilerini dinledi.Yöneticilerin seçimlerden sonra mahalle ziyareti yapmasına alışık olmadıklarını ifade eden Dokuzlar halkı, İzmir Büyükşehir Belediyesine beklentilerini ayrıntılı bir şekilde aktardı. İçme suyu şebekesinin yenilenmesi ve kırsal kalkınmaya destek verilmesi başta olmak üzere taleplerini iletti. Kestane ağaçlarındaki hastalanma nedeniyle mahalle ekonomisinin ciddi sıkıntıda olduğu değerlendirildi. Kestaneye ek olarak alternatif ürünlerin geliştirilmesi, bölgeye özgü meyvelerin işlenmesi ve paketlenmesi, köy kooperatifinin desteklenmesi gibi pek çok konu gündeme getirildi.Soyer ziyaretiyle ilgili, "Kiraz Dokuzlar Mahallemiz, her ne kadar tercihini büyük oranda başka bir adaydan yana kullandıysa da İzmir Büyükşehir Belediyemizin sınırları içerisinde yer alıyor ve belediye hizmetlerini oraya da taşımak benim asli görevim. Seçimlerden önce defalarca belirttiğim gibi, seçmen ayrımı yapmadan ilimizin her yerine eşit hizmet götürmek ve İzmir'in ürettiği refahı ilin tüm kılcallarına ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi."Benim baş danışmanım doğrudan İzmir halkı olacak"Soyer, "Dokuzlar köyü halkının düşünceleri, söylem ve icraatlarımızın bazı mahallelerde neden işitilmediğini görmek ve ihtiyaçların ne olduğunu daha doğru anlamak için büyük değer taşıyor. Dokuzlar'a giderek sadece bu güzel köyümüzün değil, tüm Küçük Menderes Havzası'nın da sorun ve beklentilerini yerinde inceleme fırsatı buldum. Onlara kendilerinin de Belediye Başkanı olma sözünü verdim. Önümüzdeki beş yıl boyunca benim baş danışmanım doğrudan İzmir halkı olacak. Dolayısı ile İzmir'in tüm ilçelerindeki farklı mahalleleri ziyaret etmeye aralıksız devam edeceğim" diye konuştu.Soyer, "İzmir'in tüm Türkiye'deki kırsal kalkınmaya öncülük etmesi en temel hedeflerimizden biri. Zira, gıdanın hızla pahalandığı, halkımızın doğduğu yerde doymadığı, kırsal nüfusun sürekli göç verdiği bir ülkede diğer tüm sorunlarımızı da çözmemiz imkansız. Dolayısıyla kırsal alan ve kent merkezleri arasındaki bağları güçlendirmek, görünür hale getirmek ve kırsaldaki yaşama iade-i itibar etmek zorundayız. Tarım ve kırsal kalkınma konusunda İzmir'de farklı ve yenilikçi bir strateji uygulayarak, bunun Türkiye genelinde anlaşılması için her düzeyde vizyon ortaklıkları kuracağız. Dokuzlar halkına bizi bağrına bastıkları için çok teşekkür ederim. Gücümüz yettiğince bu şehirde yaşayan herkesin yaralarını saracağız, dertlerine derman olacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR