Tunç Soyer Sözünü Tuttu! En Düşük Oyu Aldığı Mahalleyi Ziyaret Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer, seçim öncesinde sözünü verdiği gibi en az oy aldığı mahalleyi ziyaret etti. 356 geçerli oydan sadece 17'sini alabildiği Kiraz ilçesinin Dokuzlar Mahallesi'ne giden Soyer, "Önümüzdeki beş yıl boyunca benim başdanışmanım doğrudan İzmir halkı olacak" dedi.

SÖZ VERMİŞTİ

Resmi olmayan sonuçlara göre, İzmir'de yüzde 58 oy oranı ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, seçimden önce, göreve gelmesi halinde ilk iş olarak en düşük ve en yüksek oy aldığı mahalleleri ziyaret edeceğini açıklamıştı.

EN AZ OY ALDIĞI MAHALLEYE GİTTİ

Soyer, sözünü verdiği gibi, ilk önce yüzde 4 oranında oy aldığı Kiraz ilçesinin Dokuzlar Mahallesi'ne gitti. Geçimini tarımdan sağlayan mahallede konuşan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"EŞİT HİZMET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Dokuzlar Mahallemiz her ne kadar tercihini büyük oranda başka bir adaydan yana kullandıysa da İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alıyor ve belediye hizmetlerini buraya da taşımak benim asli görevim. Seçimlerden önce defalarca belirttiğim gibi seçmen ayrımı yapmadan ilimizin her yerine eşit hizmet götürmek ve İzmir'in ürettiği refahı ilin tüm kılcallarına ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız.

"BAŞDANIŞMANIM DOĞRUDAN HALK OLACAK"

Dokuzlar Mahallesi sakinlerinin düşünceleri, söylem ve icraatlarımızın bazı mahallelerde neden işitilmediğini görmek ve ihtiyaçların ne olduğunu daha doğru anlamak için büyük değer taşıyor. Burada sadece Dokuzlar'ın değil Küçük Menderes Havzası'nın da sorun ve beklentilerini yerinde inceleme fırsatı buldum. Sizin de belediye başkanınız olacağım. Önümüzdeki beş yıl boyunca benim başdanışmanım doğrudan İzmir halkı olacak. Dolayısı ile İzmir'in tüm ilçelerindeki farklı mahalleleri ziyaret etmeye aralıksız devam edeceğim."

KÖYLÜLER TALEPLERİNİ BELİRTTİ

Mahalle sakinleri ise Soyer'den içme suyu şebekesinin yenilenmesini, kırsal kalkınmaya destek verilmesini istedi. Kestane ağaçlarındaki hastalık nedeniyle köy ekonomisinin ciddi sıkıntıda olduğuna dikkat çekildi. Köylüler, kestaneye ek olarak alternatif ürünlerin geliştirilmesini, bölgeye özgü meyvelerin işlenmesini ve paketlenmesini ve köy kooperatifinin desteklenmesini de talep etti.

Kaynak: DHA