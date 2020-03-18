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Tunç Soyer, esnaftan 3 ay kira alınmayacağını duyurdu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs nedeniyle 3 ay esnaflardan kira alınmayacağını duyurdu.

18.03.2020 01:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 01:38
Tunç Soyer, esnaftan 3 ay kira alınmayacağını duyurdu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs nedeniyle 3 ay esnaflardan kira alınmayacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs  ile mücadele kapsamında, esnaflardan kira alınmayacağını duyurdu. Sosyal medyadaki hesabından paylaşım yapan Soyer, şu ifadelere yer verdi:   "Koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafımız daha zor duruma düşmesin diye, isteyen kiracılarımızın mart, nisan ve mayıs ayı kiralarını erteliyoruz. Ekonomi yönetimindeki gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapacağız. Sağlıklı gıdaya erişim çok daha önemli."


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

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