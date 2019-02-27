Tunç Soyer, Göztepe Spor Kulübünü Ziyaret Etti

Millet İttifakı İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer
, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil
ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Tunç Soyer'in basın bürosundan yapılan açıklamada, Göztepe Spor Kulübünü ziyaret eden Soyer, kentteki asırlık altı spor kulübünün İzmir'in sembolleri olduğunu ifade etti. Kent yöneticilerinin bu sembolleri korumak zorunda olduğunu dile getiren Soyer, "Bu sektör yükselir, sporda başarı gelirse şehre dalga dalga yayılır, hayatı ve ekonomiyi canlandırır. 1 Nisan
'dan sonra İzmir'in tüm spor camiasını sarıp sarmalamak istiyoruz. Yüz yıllık bu çınarların daha iyi yerlerde olmalarına katkı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise tüm takımların başarılı olmasını istediğini, yerel yönetimlerle uyumlu çalışılması gerektiğini ifade etti.
Sepil, yapımı devam eden yeni statla ilgili Soyer'e sunum yaptı.
Mehmet Sepil, ziyaretin sonunda Soyer'e isminin yazılı olduğu 35 numaralı Göztepe forması hediye etti.
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Kaynak: AA