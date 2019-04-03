Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak girdiği 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Tunç Soyer, seçimden önce söz verdiği gibi en az oy aldığı köyü ziyaret etti.

Kiraz ilçesi Dokuzlar Köyü'ne ziyarette bulunan Tunç Soyer, buradaki vatandaşlarla konuşup, köy için hangi icraatlerde bulunacağını aktardı. Tunç Soyer'in bu ziyaretini Twitter'da paylaşması, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını kazanan Melih Gökçek'in paylaşımını akıllara getirdi.

"HİZMETE EN ÇOK OY YÜZDESİ VEREN YERLERDEN BAŞLAYACAĞIZ"

2014 yılında Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Melih Gökçek, seçimlerden önce hizmete en çok oy aldığı yerlerden başlayacağını duyurmuştu. Seçimi kazanmasının ardından hizmetlerine de başlayan dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gökçek, resmi Twitter hesabından, "Ne demiştik, Bize en çok oy yüzdesi veren yerlerden hizmete başlayacağız demiştik. Kızılcahamam Kurumcu %97 oy verdi." paylaşımında bulunmuştu.

KULLANICILAR İKİ BAŞKAN ARASINDAKİ FARKA DİKKAT ÇEKTİ

Bir belediye başkanının hizmete en az oy aldığı yerden başlaması, diğer bir başkanın ise en çok oy aldığı yerden hizmete başlaması Twitter kullanıcıları tarafından "İki başkan arasındaki fark" olarak yorumlandı.