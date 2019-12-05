Tunç Soyer İzmirlileri fidan dikimine davet ediyor

İzmir'de 18 Ağustos'ta çıkan yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından başlatılan "Orman İzmir" kampanyasında fidan dikim günü yaklaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, İzmirlileri 8 Aralık 2019 Pazar, saat 11.00'de Bornova Şeytan Deresi'nde birlikte fidan dikmeye çağırıyor.

Bornova ve Evka3'ten servis

Şenlik için Bornova ve Evka3 metro duraklarından 10.00 – 12.00 saatleri arasında ücretsiz servis araçları kalkacak. Bornova Metro İstasyonu'ndan 314 numaralı hatla etkinlik alanına ulaşmak da mümkün.

Fidan Dikim Şenliği'nde menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar gibi İzmir'de azalan doğal ağaçların fidanları yeniden toprakla buluşacak. Fidan dikiminin yanı sıra ormanı, oklu kirpi ve Anadolu sincabı gibi birçok hayvanın yaşam alanı haline getirecek olan doğal orman restorasyonu da yapılacak. Dikim sahasında, katılımcıların dikilen fidanları tanıması için "Tohum ve Ağaç" bilgilendirme noktaları da yer alacak.

Hedef 35 "yaşayan park"

Orman İzmir Kampanyası'nın hedefleri; İzmir'de doğan her çocukla eş zamanlı olarak bir ağacın büyümesi, İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşebilmesi için il genelinde 35 "yaşayan park"ın kurulması, kentteki tüm park alanlarının, yeşil koridor ve "yeşil caddeler" aracılığıyla birbirine ve şehrin doğal alanlarına bağlanması olarak ifade ediliyor.

İzmir'in, doğasını koruyan, çeperindeki orman ve diğer tüm yaşam alanlarıyla uyumlu bir kent olması için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman İzmir Kampanyası kapsamında bir yıl içerisinde 3,5 milyon TL bağış toplamıştı.