Tunç Soyer Projelerini Açıkladı

Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, 'Birinci Cemre' ismini verdiği seçim projelerini açıkladı. İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında İzmir projelerini kamuoyu ile paylaştı. Projelerini Sosyal Projeler, Demokrasi, Kentin Planlanması ve Yenilenmesi, Sürdürülebilir Ulaşım, Doğa, Altyapı, Enerji, Çocuk ve Gençlik, Spor, Kültür-Sanat, Dünya Kenti İzmir olarak 11 başlıkta 'Birinci Cemre' adıyla projelerin açıklayan Soyer, ikinci cemre olarak projelerinin devamını tanıtacağını söyledi. Soyer, projeleriyle ilgili olarak, "İzmir vizyonumuzun iki ana hedefi var. Birincisi tüm İzmir genelinde refahın eşitlenmesi. İkincisi ise şehrin hem Akdeniz, hem de Anadolu ve Balkan kökleriyle bağlarının güçlendirilerek refahın arttırılması. İzmir Büyükşehir Belediyesinde uzun yıllardır birikmiş veri ve çalışmalar, elbette bu projelerin temel ilham kaynakları arasında yer alıyor. Gerek bu buluşmada, gerekse önümüzdeki buluşmalarda sunacağımız projelerin bir kısmı bu verilerden besleniyor. Öte yandan bu çalışmaların çeşitlenmesi ve gerçekleştirilmesi için akademisyenler, sivil toplum ve doğrudan İzmir halkıyla çalışıyoruz, bir Nisan'dan sonra daha da yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Gerekli durumlarda hükümet ile 'İzmir Vizyon Ortaklığı' kurarak İzmir'le ilgili hiçbir kurum veya kisiyi işleyişimizin dışında bırakmayacağız" dedi."İZMİR'DE GELECEĞİN TÜRKİYE'Sİ HAYALİMİZ GERÇEK OLACAK"Soyer'in ilk aşamada sunduğu 98 proje arasında, ulaşım ve otopark sorunlarını çözmek için kesinleştirilmiş ve bütçesi hazırlanmış metro ve tramvay yatırımları, bağlantı yolları ve alt geçit gibi çok sayıda yatırım bulunuyor. Öte yandan, sosyal projeler kapsamında ev kadınlarını, emeklileri, gençleri ilgilendiren çok sayıda çalışma Soyer'in vizyonu arasında yer alıyor. Soyer, doğanın korunması ve İzmirlilerin doğayla birlikte yaşaması için de yepyeni çalışmalar açıkladı. Soyer, "Göreceksiniz, İzmir'de yapacaklarımız yalnızca İzmir'in değişimini, gelişimini, güzelleşmesini sağlamayacak. Aynı zamanda Türkiye genelinde başka bir icraat, ekonomi anlayışının, siyaset kültürünün oluşmasını tetikleyecek. İzmir'de geleceğin Türkiye'si hayalimiz gerçek olacak" dedi. Tanıtım toplantısına Başkan adayı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan adayları, iş dünyasının, sendikaların ve STK'ların temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.İŞTE PROJELERDE DİKKAT ÇEKENLER Tunç Soyer'in 11 başlıkta açıklanan projelerinde dikkat çekenlerden bazıları şöyle:Kooperatifler e-ticaret ile dünyaya açılacak"İzmir'de refahın eşitlenmesi için kadın kooperatiflerinin kuruluşunu ve gelişimini teşvik ederek çocuk odaklı projeler geliştirilecek, Halk Gıda Kooperatifi kurulacak. Halk Süt uygulaması başlatılacak. Süt Kuzusu projesini büyütülecek. Halk Taşıt projesini başlatılacak. Engelli Dayanışma Evleri kurulacak. Kırsal üretim desteklenerek, paketleme ve soğuk hava tesisleri kurulacak. Kooperatifler, e-ticaret ile ülkeye ve dünyaya açılacak."...Merkezi hükümet ile 'İzmir Vizyon Ortaklığı' kurulacak"Meslek odaları, sivil toplum, hemşehri dernekleri ile ilçe belediyeleri ve bölge halkı ile birlikte karar alınacak ve merkezi hükümet ile "İzmir Vizyon Ortaklığı" kurulacak. 30 ilçede aktif ve kapsayıcı Kent Konseyleri örgütlenmesine gidilecek. Çocuk, genç, kadın, engelli meclisleri oluşturup, karar ve önerileri öncelikle ele alınıp hayata geçirilecek. 'Belediye Cebinizde, Kararlar Cebinizde, Öneriler ve Katkılar Cebinizde, Belediye Bütçesi Cebinizde' şeklindeki 4 mekanizma ile İzmirlilerin öncelik ve tercihleri karar alma süreçlerine dahil edilecek. İzmir'i yerinde ve uzlaşıyla dönüştürmeye hız verilecek. Tüm bölge ve ilçelerde sağlıklı, estetik bir yapılaşma ve dönüşüm gerçekleştirecek. Kentin içinde kalmış atıl alanları ekonomik durumu orta ve düşük düzeyde olan İzmirliler için yüksek kaliteli ve planlı iskan alanlarına dönüştürülecek. Yapılaşma süreçlerinde estetik ve teknik kurullar oluşturulacak, plansız kaçak yapılaşmayı uydu ile kontrol edip müdahale edecek imar ve çevre zabıtası oluşturulacak."...Trafiği yer altına taşıyarak yeni meydanlar yapılacak"179 kilometre olan raylı sistem ağı kısa vadede 340 kilometreye, orta ve uzun vadede 470 kilometreye çıkarılacak. Buca metro hattının temelini atacak, inşaatına başlayacağız. Buca metroya kavuşacak. Halkapınar - Otogar metrosu yapılacak. Çiğli'ye tramvay getirecek. Trafiğin kilitlenmesine neden olan 111 noktada kavşak düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Ana Transfer Merkezlerini insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara dönüştürülecek, 3 yeni Ana Transfer Merkezi açılacak. Alternatif yeni ana arterler açılacak. İzmir genelindeki 62 bin 641 araçlık otopark kapasitesini 100 bin araca çıkarılacak. Üç kritik noktada trafiği yer altına alarak yaşayan meydanlar oluşturulacak. Şair Eşref - Havagazı Tüneli ile Alsancak Garı önündeki alan, Karşıyaka Vapur İskelesi önü, Basmane Garı - Dokuz Eylül Meydanı. Bisiklet ve yaya ulaşımını geliştirilecek, elektrikli otobüslerin sayısını 500'e çıkarılacak. Yeni iskele ve gemilerle deniz ulaşımını 4.5 kat artırılacak. Mevcut 15 adet yolcu gemisi ve 3 adet arabalı yolcu gemisine ek olarak 2 adet yolcu gemisi daha katılacak. İzmir'den Akdeniz kentlerine denizden ulaşımı sağlanacak."...Körfez Dönüşüm ve katı atık"Körfez Dönüşümü Projesi gerçekleştirilecek. İzmir Deniz Projesi ile kıyılarda yaşanan yenilik ve güzelliği iç ve art alanlara uzatılıp, İzmir geneline yayılacak. İzmir'de 16,6 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarı 30 metrekareye çıkarılacak. 2,5 milyon metrekare yeni yeşil alan oluşturulacak. Harmandalı'da başlayan rehabilitasyon hızla tamamlanıp yeni ve modern bertaraf tesisleri kurulacak. Katı atık yönetiminde İzmir bütünü ölçeğinde standart uygulamalar için ilçelerle koordinasyon sağlanacak. İzmir'in uygun noktalarında hafriyat, moloz, ağaç/mobilya, beton, elektronik atık ayrıştırma tesisleri kurulacak. Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi hayata geçirilecek. Geri dönüşüm işçilerinin kooperatifleşmesi için il bazında destek ve teşvik sağlanacak. Can dostlarına tedavi, aşılama, kısırlaştırma gibi gerekli tüm hizmetler sunulacak. Yeni sokak hayvanları yuvaları kurulacak. Can dostların sağlığı için mobil tedavi ünitelerini artırılacak."...Altyapısı modern, yaşam kalitesi yüksek İzmir"2019 yılında mevcut hatlara 100 kilometre daha eklenecek ve toplam yağmur suyu hattı 636 kilometreye çıkarılacak. İleri biyolojik arıtma tesisleri çoğaltılacak. Atık Pompa İstasyonları ve Koku Giderme üniteleri kurulacak. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarına hız kesmeden devam edip, eskiyen altyapıları yenilenecek. İklim değişikliği etkilerine uygun kent planlaması ve altyapı yatırımları yapılacak. Yol ve altyapı sorunlarının hızlıca giderilmesi sağlanacak. 2019 - 2024 yılları yolların yenilendiği rekor asfalt yılları olacak. Altyapı koordinasyonu için farklı kurumların bağımsız altyapı çalışmalarını engelleyeceğiz. Kurumların eş güdümlü ve bir plan çerçevesinde çalışmasını sağlayacağız. Enerji kooperatiflerine destek verilecek. Ticari taksiler ve minibüslerin kademeli olarak elektrikli - hibrit araçlara dönüşmelerini sağlanacak."...Çocuk ve gençlik"Kapalı alanlara alternatif olarak, çocuk ve gençlerin İzmir'in hayatına, kırsal ve doğal yaşamına karışması için imkan tanınacak. Çocuk köyleri, İzmir Kültürü ve Ekolojik Çocuk Aktivite Merkezleri kurulacak. Çocuk Belediyesi ve Gençlik Meclisi hayata geçirilecek. 20 Masal Evi açılacak. Eğitim öğretim yılı başında ihtiyaç sahibi ailelere eğitim öğretim yardımı yapılacak. Başarılı öğrencilere dolaylı ve doğrudan teşviklerle destekler verilecek. Teknoloji ve iletişim üsleri kurulacak."...Spor kulüplerine destek"Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak spor altyapısını geliştirilecek. Amatör Spor Kulüplerini desteklenecek. İzmir kulüplerinin kurumsal yapılarını sürdürülebilir hale getirecek destekler verilecek. Olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa edilecek. Avrupa bisiklet ağı sistemine entegre olarak zeytin OliVelo bisiklet turizmi kamp merkezine bağlanılacak."...Kültür ve sanat"İzmir, sinema sektörü için çekim merkezi haline getirilecek. Kültürpark yepyeni ve çok özgün festivallere ev sahipliği yapan bir özgürlük ve yaşam alanı olacak. Tiyatro İzmir, Plato İzmir, Konservatuvar İzmir, Atölye İzmir'i hayata geçirilecek ve Şehir Tiyatrosu kurulacak. Elektrik Fabrikası kente kazandırıp Havagazı Fabrikası ile birlikte bir kültür vahası olarak konumlandırılacak."...Fuar İzmir'in yanına kongre merkezi"Yeni ve özgün ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapılacak. Yeni ve özgün ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapılacak. Türkiye'nin en modern fuar kompleksi Fuar İzmir, her ay yeni fuar ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Fuar İzmir'in hemen yanına İzmir'in büyük bir eksikliğini kapatacak modern Kongre Merkezimizi inşa edeceğiz. Kemeraltı'na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü kazandırılacak. EXPO'ya yeniden aday olunacak. İzmir, Avrupa Gençlik Başkenti ve Avrupa Kültür Başkenti yapılacak. İzmir, Akdeniz çanağının öncü kenti yapılacak ve Akdeniz Kentler Yönetim Ağı kurulacak.