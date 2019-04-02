Tunç Soyer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer oldu. CHP adayı Tunç Soyer, İZMİR büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İZMİR büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer ile ilgili seçim sonuçları ve İZMİR büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İZMİR büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İZMİR aday yarışı ve İZMİR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İZMİR Seçim Bilgileri

İZMİR büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 10.161 olduğu belirlendi.

İZMİR büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 10.161 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İZMİR büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,23 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İZMİR büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.253.745 olduğu belirlendi.

İZMİR büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 2.740.705 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP İZMİR Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer, İZMİR yarışında % 58,08 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Tunç Soyer toplamda 1.549.032 adet oy sayısına ulaştı.

Tunç Soyer Kimdir?

1959 yılında Ankara'da doğan Tunç Soyer, orta öğrenimimi Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Soyer, Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981'de mezun oldu. Öğrenciliği döneminde tiyatro oyunculuğu ve yönetmen asistanlığı yapan Soyer ayrıca Türk Haberler Ajansı'nda muhabir olarak görev yaptı. İsviçre Webster Koleji'nde "Uluslararası İlişkiler" ve Dokuz Eylül Universitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında yüksek lisans yaptı.

Seferihisar'da bir tatil köyü kuran Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın danışmanlığını, İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi.

2009-2019 yıllarında iki dönem Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Soyer, evli ve iki çocuk babası.

CHP İZMİR büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.