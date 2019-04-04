Tunç Soyer, Seferihisar'daki Görevine Veda Etti

Kaynak: DHA

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, iki dönemdir çalıştığı Seferihisar Belediyesi'ndeki görevine veda etti. Mazbatasını aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayacak olan Soyer, Seferihisar Belediyesi'ndeki makam odasında eşyalarını topladı.31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Tunç Soyer, henüz mazbatasını almadı. Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlamak için gün sayan Soyer, 2 dönem boyunca belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar'daki görevine veda etti. Başkanlıkta makam odasındaki eşyalarını toparlayan Soyer, 10 yıl boyunca çalıştığı çalışma odasını yeni seçilen CHP'li İsmil Yetişkin'e bırakacak.- İzmir