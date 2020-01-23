Tunç Soyer sinemacılara seslendi!

İzmir Sinema Ofisi sinema profesyonellerini bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de sinema sektörüne ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

İzmir Sinema Ofisi Türkiye'nin önde gelen sinema profesyonellerini buluşturdu. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de sinema sektörüne ev sahipliği yapmak istiyoruz" dedi. İzmir Sinema Ofisi, İzmir Vakfı'nın yürüttüğü Sinema İzmir Projesi kapsamında kurulmuştu.

Hedef büyük

İzmir Vakfı'nın kurumsal üyeleri İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Turizm ve Kültür Bakanlığı İzmir İl Kültür Müdürlüğü yetkililerinin de bulunduğu toplantıda Soyer, İzmir'de dünya sinemasına yeni bir soluk getirmek istediklerini söyleyerek şöyle konuştu: "Bir tarafta Efes, bir tarafta Bergama var. Bu şehirde flamingolar ürüyor. Olağanüstü bir coğrafya ve bu coğrafyada kadim bir kültür var. İnsanlar birbirinin dilini, dinini bilmeden yüzlerce yıl beraber ticaret yapmışlar. Dolayısıyla bu coğrafya dünya sinemasına yeni bir soluk getirebilir. Hedefimiz bu kadar büyük."

Soyer, İzmir'in sinema alanında genç ve yaratıcı bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Tüm dünyaya ilham verecek bir şey yaratmamız mümkün. Biz size yol açacağız. Siz bunun içini dolduracaksınız" dedi.

Tarihi buluşma

İzmir Sinema Ofisi Proje Sorumlusu Yusuf Saygı, İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle çalışmalarına başlanan İzmir Sinema Envanteri'nin sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte önemli bir kaynakça oluşturacaklarını söyledi.

Doğru bir organizasyon modeli

İstanbul'dan toplantıya katılan sinemacılar da önerilerini dile getirdi. Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yamaç Okur, kentte sinema sektörünü canlandırmak için öncelikle doğru bir organizasyon modeline ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Yapımcı Yonca Ertürk, İzmir'deki üniversitelerin sinema bölümlerinden mezun olan gençlerin istihdam edilmesinin önemine değindi. Yapımcı Serkan Çakarer ise bir sinema fonunun nasıl oluşturabileceğini ve İzmir'de sinema izleyicisini artırmakla ilgili neler yapılabileceğini anlattı.