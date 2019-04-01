Tunç Soyer, Sosyal Medyadaki Unvanını "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı" Olarak Güncelledi

Yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı Twitter'daki unvanını güncelledi. Soyer, profil bilgisinde yer alan unvanını güncelledi.

YÜZDE 58 OY ORANI İLE SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKTI

Türkiye geneli ve İzmir'de dün gerçekleşen 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 58 oranında oy alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YAZDI

Sonuçların açıklanmasının ardından Tunç Soyer, sosyal medya hesabındaki profilini güncelledi. Soyer, daha önce 'Seferihisar Belediye Başkanı' olarak yer alan Twitter hesabındaki bilgileri güncelleyerek, 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı' yazdı. Soyer'in profilinde konum bilgisi olarak da Seferihisar yer aldı.

Kaynak: İHA