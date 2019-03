Tunç Soyer: "Türkiye'nin İlk Tarım Üniversitesini İzmir'de Kuracağız"

Kaynak: İHA

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer , " Türkiye 'nin ilk tarım üniversitesini İzmir'de kuracağız" vaadinde bulundu.Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, seçim çalışmaları kapsamında Kemalpaşa ilçesini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Soyer, daha sonra seçim ofisi açılışına katıldı. Soyer'e CHP Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Rıdvan Karakayalı ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel , İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Kani Beko da eşlik etti. Kemalpaşa'nın Sütçüler köyünde esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Soyer'i köy halkı ilgiyle karşıladı.Tarım ve kırsal kalkınma vizyonu doğrultusunda entegre tesisler ve araştırma laboratuvarları kuracaklarını söyleyen Soyer, "Kemalpaşa kirazını dünyaya tanıtmamız lazım. İspanya ve İtalya bizden zeytinyağını dökme olarak alıyor, ambalajlayıp, etiketleyip bize ve dünyaya beş misline satıyor. Artık biz ürünlerimizin markasını, patentini, coğrafi işaretini kendimiz alıp dünyaya satacağız. Dünyanın farklı yerlerinde kiraz festivalleri gibi etkinlikler yaparak kirazımızı tanıtacağız. Araştırma Enstitüsü kuracağız. Türkiye'nin ilk tarım üniversitesini İzmir'de açacağız" diye konuştu."Dünyanın en güzel kirazını üreteceğiz"Kemalpaşa ziyaretinde bölgenin kirazını dünyaya tanıtacaklarını söyleyen Soyer, " İzmir Büyükşehir Belediyesi , son 15 yılda Türkiye'deki 81 vilayet içinde tarımı en çok teşvik eden belediyedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticinin üretmeye devam etmesini teşvik etmek ve pazarlama sıkıntısı yaşamasını engellemek için üreticiden 470 milyon liralık alım yaptı. Biz İzmir'in köylerinden ve ilçelerindeki üretim kooperatiflerinden daha da fazla ürün alarak bu rakamı, 1 milyar liraya çıkartacağız" dedi.Soyer sözlerine şöyle devam etti:"En önemli konulardan biri kooperatif örgütlenmesini büyütmek. Üretici örgütlenirse fiyatı kendi belirler ve pazarlama gücüne sahip olur. Öncelikle ilçe bazlı kooperatifler kuracağız ve tarım ürününü sanayi ürününe dönüştüreceğiz. Bu, çok zor bir şey değil. Enginarın konservesini yaptığınızda katma değerini ve pazarlama gücünü artırmış oluyorsunuz. Kemalpaşa'da dünyanın en güzel kirazını üreteceğiz ve aynı zamanda katma değerini artırarak pazarlayacağız."CHP Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Rıdvan Karakayalı'nın "Türkiye'nin kiraz ihtiyacının yüzde 12'sini Kemalpaşa karşılıyor. İzmir'in et ihtiyacının yüzde 35'ini de yine Kemalpaşa karşılıyor. Kemalpaşa'da meyve işleme ve kurutma fabrikası ile et entegre tesisine ihtiyaç var" demesi üzerine Soyer, bu tesislerin yapılacağının sözünü verdi. Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu Projesi ile 135 bin çocuğa süt ulaştırıyor. Biz bu rakamı 250 bine çıkartacağız. Sütü sadece Tire 'den almayacağız, diğer ilçelerden ve süt kooperatiflerinden de alacağız. Halk Gıda, Halk Ekmek , Halk Et ve Halk Balık uygulamalarımızla üreticimizden alacağımız ürünleri doğrudan tüketicimizle buluşturacağız" diye konuştu. - İZMİR