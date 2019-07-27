Tunca Köprüsü'ndeki restorasyon
Edirne'deki, tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu yapıldığı dönemdeki malzemelere uygun olarak sürdürülüyor.27.07.2019 13:51
Edirne'deki, tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu yapıldığı dönemdeki malzemelere uygun olarak sürdürülüyor.
Tunca Nehri üzerinde yer alan tarihi köprüde 2 hafta önce başlatılan restorasyon kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler taş döşeme işine başladı.
İlk olarak köprü tabanındaki taşları titizlikle söken ekipler, tabanda yaptıkları düzleme çalışmasının ardından taşları döşüyor. Yapıldığı döneme uygun olarak restore edildiği öğrenilen, köprünün restorasyonunda kaymak kireç, taş tozu ve kum kullanılıyor.
Restorasyonunda çimento kullanılmayan köprüdeki çalışmaların önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor.
Tunca Nehri üzerinde yer alan tarihi köprüde 2 hafta önce başlatılan restorasyon kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler taş döşeme işine başladı.
İlk olarak köprü tabanındaki taşları titizlikle söken ekipler, tabanda yaptıkları düzleme çalışmasının ardından taşları döşüyor. Yapıldığı döneme uygun olarak restore edildiği öğrenilen, köprünün restorasyonunda kaymak kireç, taş tozu ve kum kullanılıyor.
Restorasyonunda çimento kullanılmayan köprüdeki çalışmaların önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor.
Tunca Nehri, Edirne, Tunca, Güncel
Kaynak: AA