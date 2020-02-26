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Tunca Nehri'nin bazı alanlarında nehir yatağının büyük bölümü susuz kaldı

Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi sonucu kum yığınlarının oluştuğu nehir yatağında yaya olarak gezilebiliyor.

26.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:13
Nehri'nin debisinin düşmesi sonucu kum yığınlarının oluştuğu nehir yatağında yaya olarak gezilebiliyor.
ve Tunca nehirlerinin kaynağını aldığı Bulgaristan ve 'deki yağışların azlığı nedeniyle nehirlerin debisi düşmeye başladı.
DSİ verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi 10 metreküp/saniye, Meriç'in debisi ise 71 metreküp/saniye olarak ölçüldü.
Nehir debisindeki düşüşün en iyi gözlendiği yerlerden biri de Değirmenyeni köyü oldu.
Nehir taşkınlarıyla gündeme gelen köyden geçen Tunca Nehri'nin yatağı büyük oranda susuz kaldı.
Yarısından fazlasını kumun kapladığı nehirde, bu bölgedeki yatağın büyük bölümü yaya olarak gezilebiliyor.
Tarımsal sulamada kullanılan nehirlerin debisindeki düşüş, özellikle çeltik üreticilerini endişelendiriyor.
Tunca Nehri'nin bazı alanlarında nehir yatağının büyük bölümü susuz kaldı

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Kaynak: AA


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