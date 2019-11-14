Haberler » Spor » 'Tuncay Erkan Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği başlıyor - Spor

'Tuncay Erkan Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği başlıyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü, Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Manisa futbolunun değerli isimlerinden Tuncay Erkan onuruna 18-19 Kasım 2019 tarihinde 'Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği düzenleyecek.

14.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:47'Tuncay Erkan Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği başlıyor
Belediyespor Kulübü, Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla futbolunun değerli isimlerinden Tuncay Erkan onuruna 18-19 Kasım 2019 tarihinde 'Yaşarken Analım' Küçükler Şenliği düzenleyecek.

Yunusemre Belediyespor, Manisa'da birçok futbolcu yetiştiren Muradiyespor Antrenörü Tuncay Erkan onuruna 'Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği gerçekleştirecek. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Evrenos Emin Kaçar Tesislerinde 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek. U11 takımları pazartesi, U10 takımları da salı günü mücadele edecek.

Turnuvanın U11 kategorisinde, "Göztepe, Manisa FK, Yunusemre Belediyespor, Murat Germen SK, Şehitler, Gümüşordu Akhisar Yıldırım, Bornova Avr, Salihlispor, Üçyol Gençlik, Yamaçgücü, Çamdibi Gücü, Selvilitepe, Turgutlu Egeli, Pınargücü Spor, Maltaspor." U10 kategorisinde ise şu takımlar mücadele edecek: "Altınordu, Göztepe, Manisa FK, Karşıyaka, Yunusemre Belediyespor, Murat Germen, Şehitler, Akhisar Yıldırım, Bornova Avr, Salihlispor, Üçyol Gençlik, Çamdibi Gücü, Selvilitepe, Turgutlu Egeli, Pınargücü, Maltaspor." - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:46 Diyarbakır'da ilk kez Türkiye Karate Şampiyonası gerçekleştiriliyor
16:45 Nihat Özdemir: Futbol şansı yanımızda olsun
16:41 Bakan Kasapoğlu, İzmir'de yapımı süren statları inceledi (2)
16:30 Belediye Başkanı takımına tesis kazandırdı
16:29 Ereğli Belediyespor'dan Vali Bektaş'a ziyaret
16:09 Nihat Özdemir'den yabancı sınırı için açıklama: Şenol Güneş çalışma yapıyor
15:15 İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık
15:02 Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
15:57 Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
14.11.2019 16:52:39