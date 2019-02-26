Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayını belirledi. Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer kimdir?

TUNCAY MUTLUER KİMDİR?

Başkan adayı Mutluer, 1947 Kars doğumludur. İlk, orta ve liseyi Kars'ta bitirdi. Yükseköğrenimini Ankara Ticari İlimler Akademisinde tamamladı.

GENEL KURULTAY MERKEZ KARAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

1968'den 1994 yılına kadar Türkiye'nin çeşitli illerinde Halkbank müdürlükleri yapan Mutluer, Kars Halkbank müdürü iken 1994 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kars Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığı görev süresi bittikten sonra, Kars'tan ayrılmayan tek siyasetçi olarak Kars siyasi tarihine geçti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ardından Vatan Partisi'nin politikalarını benimseyerek 2018 yılında Vatan Partisi'ne üye oldu ve Kars il başkanı olarak görev aldı. Vatan Partisi Genel Kurultayında Merkez Karar Kurulu üyeliğine seçildi.