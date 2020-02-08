Haberler » Spor » Tuncay Şanlı'dan sert tepki: Ligden çekilelim - Spor

Tuncay Şanlı'dan sert tepki: Ligden çekilelim

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tuncay Şanlı, ''Bizden bu kadar korkuyorsanız 'sizi şampiyon yapmayacağız' deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim'' açıklamasında bulundu.

08.02.2020 23:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:20

'nin eski futbolcusu ve FB TV yorumcusu Tuncay Şanlı, 1-1 biten Alanyaspor mücadelesini FB TV'de değerlendirdi. Şanlı, "Bizden bu kadar korkuyorsanız 'Sizi şampiyon yapmayacağız.' deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim. Garry Rodrigues'in penaltısı içeridekilere kalsa 'Penaltıya gerek yok' derlerdi. Bu kara bir gecedir." dedi.

Tuncay Şanlı ve Tunç Elibol

TUNCAY ŞANLI'DAN HAKEME TEPKİ

Başarılı futbol adamı, "Hakemlerin bakış niyetleri nasıl? Adaletli mi bu pozisyonlarda? Oyuncuların düşüncesi şu anda 'Bize penaltı vermezler' şeklindedir. Jailson da 'Ben de penaltı yaptırdım, hatalıyım ama bize de 2 tane vermedin' der. Sen öne de geçsen, golde atsan 'Ben vermeyeceğim' diyor hakem resmen" diye konuştu.

Tuncay Şanlı'dan sert tepki: Ligden çekilelim

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
9.02.2020 00:34:21