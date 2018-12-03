Tuncay Tunçel, Aslanapa Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nün Yeni Başkanı Oldu

Kütahya
'nın Aslanapa
Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Genel Kurulu'nda yeni başkan Tuncay Tunçel oldu.
Gelir gider tablosunun ibra edildiği genel kurul toplantısında daha sonra seçime geçildi. Seçime tek aday giren Tuncay Tunçel 48 üyenin tamamının oyuyla başkan seçildi.
Tunçel, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Aslanapa ilçemiz avcılık sporu yönünden oldukça güzel bir bölge. Kurallar dahilinde yapılacak av etkinliklerimize, ülkemizin her köşesinden vatandaşlarımızı bu sporu yapmak için ilçemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya,Aslanapa
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:24