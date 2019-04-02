Tuncay Urgan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ BEKİLLİ belediye başkan adayı olan Tuncay Urgan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ BEKİLLİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Tuncay Urgan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ BEKİLLİ adayı Tuncay Urgan kimdir? BTP DENİZLİ BEKİLLİ adayı Tuncay Urgan yüzde kaç oy aldı?

Tuncay Urgan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ BEKİLLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Tuncay Urgan BEKİLLİ ilçesinde % 0,30 oranında oy almıştır. BEKİLLİ ilçesinde % 0,30 oranında oy olan Tuncay Urgan adlı BTP adayı toplamda 15 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ BEKİLLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.