23 Kasım 2018, 19:42
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Tuncay Uzunal: "Türkiye Kupası Hedeflerimizden Biri"

Tuncay Uzunal: "Türkiye Kupası Hedeflerimizden Biri"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Uzunal, Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleştirilen kura çekimin  ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sivas Belediyespor ile eşleşmelerini değerlendiren Uzunal, "Bu kadar  güzide bir turnuvada kura çekimine hem 1461 Trabzon olarak hem de Trabzonspor  olarak katıldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Hedefleri arasında Süper Lig kadar Ziraat Türkiye Kupası'nın da  bulunduğunu dile getiren Uzunal, "Trabzonsporumuz bir önceki turda da bu  kupadaydı. Türkiye Kupası hedeflerimizden biri. Türkiye Kupası'nı kazanıp, hem  Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde ilerlemek istiyoruz. Hedeflerimiz arasında hem  Türkiye Kupası hem de lig var. İki kulvarda da devam etmek istiyoruz." diye  konuştu.
  
Sivas,Trabzonspor,Türkiye Kupası

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