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Tunçbilek Belediyesi 300 aileye erzak yardımı yaptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bağlı Tunçbilek beldesinde, 300 aileye erzak yardımı yapıldı.

09.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:20
Tunçbilek Belediyesi 300 aileye erzak yardımı yaptı
Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde bağlı Tunçbilek beldesinde, 300 aileye erzak yardımı yapıldı.
Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede milli birlik, beraberlik ve dayanışmanın ön plana çıktığını söyledi.
Her mahallede ekonomik olarak en çok etkilenen aileleri belirlediklerini kaydeden Düzgün, "300 aileye 400 liralık erzak alışveriş kuponlarını ulaştırdık. Bu kuponlar beldemizde faaliyet gösteren market ve kasaplarda geçerli olacak. Ayrıca vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan sipariş verebilmeleri için de gönüllülerden ekipler oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunçbilek, Tavşanlı, Kütahya, Güncel
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