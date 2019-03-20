Tunceli 2018'de Cari İşlem Vergi Tahsilatında Türkiye Birincisi

Tunceli
2018'de cari işlem vergi tahsilatında Türkiye
birincisi
Tunceli Defterdarı Tahir Bayındır
, 2018 yılı cari işlem vergi tahsilatında yüzde 97.5'lik oranla Türkiye birincisi, genel bütçe vergi tahsilatı bakımında ise yüzde 91'lik oranla Türkiye ikincisi olduklarını söyledi.
Türkiye'de sanayinin en az olduğu kent olan Tunceli, cari işlem vergi tahsilatında ülke birincisi oldu. Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Gaziantep
, Diyarbakır
, Kayseri
gibi kentleri geçerek vergi tahsilatında Kocaali
'den sonra Türkiye ikincisi oldu. Tunceli Defterdarı Tahir Bayındır, kentin küçük olmasına ve yoğun bir sanayinin olmamasına rağmen halkta yüksek düzeyde bir vergi bilinci olduğunu söyledi.
Tunceli'nin hem cari dönem vergi tahsilatı oranı, hem de vergi tahsilat oranı gerçekten gurur verici olduğunu belirten Bayındır, Bu yüksek tahsilat oranının sağlanmasında Hazine ve Maliye
Bakanlığımız, Valimiz Tuncay Sonel, kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirlerinin ve fedakar vergi dairesi çalışanları ile defterdarlık çalışanlarımızın katkısı büyüktür. Tunceli küçük bir il olmasına rağmen çok yoğun bir sanayinin olmamasına rağmen yüksek düzeyde bir vergi bilinci vatandaşlarımızda mevcuttur. Dolayısıyla uzun yıllardan beri yüksek tahsilat oranlarının sağlanmasında bizlere katkılarını esirgemeyen, vergi ödeme bilincinin en yüksek olduğu illerden biri olan kadirşinas Tunceli halkına teşekkürlerimi bir borç bilirim. Tunceli'de 2017 ye göre 2018 yılı vergi tahakkuk ve tahsilat oranları yüzde 27-28 oranında artmıştır. Bu da ilimiz ekonomisinin bir önceki yıla göre ortalama ne düzeyde ilerlediğini göstermektedir. İlerleyen yıllarda da ilimizin gelişmesinin özellikle doğa turizminin gelişmesi sayesinde vergi gelirlerinin de daha artacağını düşünmekteyiz dedi.
Güncel
Kaynak: DHA