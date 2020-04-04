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Tunceli A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 tedbirleri arttırıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler ile Adliye personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlığını korumak için her türlü önlemin alındığını bildirdi.

04.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:26
Tunceli A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 tedbirleri arttırıldı
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler ile Adliye personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlığını korumak için her türlü önlemin alındığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, adliye binasında ve kurum içinde dolaşımın minimum seviyeye indirilerek, tedbirlerin en üst düzeye çıkarıldığı belirtildi.
Adliye çalışanlarının sağlığını korumak için minimum personelle çalışmasına, diğer personelin de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinde çalışmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Zorunlu hallerde adliyeye gelen vatandaşların ve personelin kurum içinde eldiven ve maske takmaları zorunlu hale getirildi. Kurum içinde çalışanların ve vatandaşların kolay ulaşabileceği yerlere dezenfektan yerleştirildi. Hizmet binasının düzenli olarak dezenfekte edilmesine başlandı. Kolluk birimleri tarafından elden getirilen evrakların UYAP sistemi üzerinden gönderilmesine ve cevaplanmasına karar verildi. Koğuşlar yeniden düzenlenerek, koğuşlarda en az kişi kalacak şekilde planlandı. Cezaevinin düzenli olarak dezenfekte edilmesine başlandı. Kuruma giren tüm çalışanların ateşinin ölçülerek, maske ve eldiven takması zorunlu hale getirildi."
Açıklamada, ayrıca dışarıdan virüs kaparak kuruma taşıma olasılığına karşı, kurumda tutuklu ve hükümlülerle yakın çalışan personelin Devlet Su İşleri (DSİ) Tunceli Şube Müdürlüğü misafirhanesinde oluşturulan izole odalarda ikamet etmesinin sağlandığı ifade edildi.
Kars'ta sosyal yardımlar dağıtılmaya devam ediliyor
Kars'ta "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında sağlanacak 1000'er liralık yardım, vatandaşlara ikametgahlarında verilmeye devam ediliyor.
Kent merkezi ve bağlı köylerdeki 1351 hak sahibinden 806'sına ekiplerce 1000 liralık sosyal yardımları teslim edildi.
Çalışmalarını sürdüren ekipler, geriye kalan 545 kişiye yardımlarını gün içinde ulaştırmayı planlıyor.
Kars Valisi Türker Öksüz, yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Devletimiz tarafından hak sahibi vatandaşlarımıza ödenen 1000 liralık yardımlar, vatandaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal izolasyonu sağlamak, PTT önünde oluşacak yığılmaları önlemek amacıyla adreslerinde teslim etmeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Başsavcı, Tunceli, Güncel
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