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Tunceli ağa takılan 5 yengeç doğal ortamına bırakıldı

Ağa takılan 5 yengeç doğal ortamına bırakıldıTUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesi yakınlarından geçen Tağar Çayı kenarında balık avlanmada kullanılması yasak olan halk arasında 'tırıvırı' olta olarak bilinen ağa takılan 5 yengeç, doğal ortamına bırakıldı.

30.10.2019 15:31
Ağa takılan 5 yengeç doğal ortamına bırakıldı
TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesi yakınlarından geçen Tağar Çayı kenarında balık avlanmada kullanılması yasak olan halk arasında 'tırıvırı' olta olarak bilinen ağa takılan 5 yengeç, doğal ortamına bırakıldı.
Halk arasında 'tırıvırı olta' olarak bilinen naylondan yapılmış ve sık dokunmuş balık ağı, kaçak avcılar tarafından Çemişgezek ilçesi yakınlarındaki Tağar Çayı'na bırakıldı. Ağlara takılan 5 yengeç bölgede doğa gezisinde olan Haydar Çetinkaya tarafından bulundu. Çetinkaya, ağlara takılan 5 yengeci kurtarıp, doğaya bıraktı.
Haydar Çetinkaya, Tağar Çayı'na kaçak olarak atılan ancak geri çekilmeyen oltaya 5 yengeç takılmıştı. 5 yengeci ağlardan kurtarıp doğal ortamlarına bıraktık. Vatandaşlardan rica ediyoruz bu ağ çaylarda, göletlerde nehirlerde bırakıldığı anda sudaki canlıların ölümüne sebebiyet veriyor. Lütfen bu oltaları kullanmasınlar dedi.
Tunceli ağa takılan 5 yengeç doğal ortamına bırakıldı

Haydar Çetinkaya, Çemişgezek, Çetinkaya, Güncel

Kaynak: DHA


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