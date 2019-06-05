Tunceli AK Parti
'de bayramlaşma
Tunceli'de AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen programla partililer bayramlaştı. Atatürk
mahallesinde bulunan Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen bayramlaşmaya katılan partilileri, AK Parti İl Başkanı Fatih
Tek kapıda tek tek karşılayarak tokalaştı. 7 ilçenin kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile birlikte üyelerin katıldığı bayramlaşmada konuşan AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin önemine değinen Tek, şunları söyledi
Bayram vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu günde önce vatanımızı korumak için şu an dağ bayır demeden terörle mücadele için operasyonda bulunan Mehmetçiğimizin bayramını kutluyorum. Bu uğurda şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyor, anıları önünde saygı ile eğiliyorum. Hepimizin bildiği gibi Türkiye
'nin şu anki gündemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
seçimleri. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde yaşanan usulsüzlükleri hepimiz biliyoruz ve gerçekler gün yüzüne çıktı. YSK kararıyla İstanbul'da seçimler tekrar yenilenecek. İstanbul seçimlerini sadece bir ilin belediye başkanlığı seçimleri gibi görmemek gerekiyor. Kitlesel olarak ağırlığının çok fazla olduğu aşikar ortadadır. Aslında bu seçimi bir ilin belediye başkanlığı seçiminden çıkarıp farklı bir noktaya oturtan bazı kesimler vardır. Bizlerde onlara buyurun siz bu seçimlere bu kadar önem adetmişseniz bu bizim için daha önemlidir deyip İstanbul seçimlerinde ipi göğüsleme adına daha çok çalışarak kazanacağız.
Kaynak: DHA
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