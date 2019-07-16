16.07.2019 17:11
Haberler» Güncel» Haber

TUNCELİ Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi

TUNCELİ Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi

Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildiTunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi düzenlenen cenaze töreninin ardından...

Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Dün öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında Ayaz Güloğlu, kardeşi Nupelda Güloğlu ile birlikte Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, kız kardeşi Nupelda ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk için Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi'nde tören düzenlendi.
Cenaze törenine Vali Tuncay Sonel, HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazının ardından 2 çocuğun cenazeleri Çakmaklı Köyü'nde defnedildi.
Kaynak: DHA
Tunceli, Ovacık, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:46   TBMM'de 'Ayaz' ve 'Nupelda' konuşuldu
18:46   Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
18:45   İran'da iki trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
18:45   "15 Temmuz'u yaşayan herkes o geceyi anlatsın"
18:44   Tır ile cip çarpıştı: 4 yaralı (2)
18:43   Bursa'da S-400 maketli araç ilgi gördü
18:43   - "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden attı