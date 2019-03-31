Tunceli Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Tkp Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Kazandı.

Tunceli
Belediye Başkanlığını TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Mehmet
Maçoğlu 5 bin 737, HDP
adayı Nurşat Yeşil
5 bin 169 oy aldı.
-Maçoğlu'nun özgeçmişi-
1968 yılında Tunceli'nin Ovacık
ilçesine bağlı Çemberlitaş köyünde doğdum. Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun ardından Bingöl
60. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu. 1989- 2014 yılları arasında sağlık memuru olarak görev yaptı. Açık Öğretim Fakültesi Laborant ve Veterinerlik bölümü mezun oldu. 2014-2019 yılları arasında Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Ovacık, Türkiye Komünist Partisi, Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli, Güncel
Kaynak: AA