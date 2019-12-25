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Tunceli belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak

Tunceli Belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacakTunceli Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar...

25.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:53
Belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak
Tunceli Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar belediyenin sosyal haklarından faydalanamayacak.
Tunceli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında belediye çalışanlarına yönelik sözleşme imzalandı. Türkiye Komünist Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan'ın katılımıyla yapılan sözleşmede eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanların belediyenin sosyal haklardan faydalanamayacağı belirtildi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli buldukları belirtti.
Tunceli belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak

Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA


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