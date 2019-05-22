Tunceli Belediyesi'nden 'Dersim Belediyesi ve Çok Dilli Hizmet' Kararı

TUNCELİ Belediye meclis üyelerince alınan kararda, belediye binasına 'Dersim Belediyesi' tabelası asılması ve çok dilli hizmet kararı alınırken, kayyum yönetimi döneminde Kızılay ile İlim Yayma Cemiyeti'ne bedelsiz kiraya verilen yerlerin sözleşmesinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.
Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında dün, belediye meclis üyeleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilmesi, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinden hizmet kararı alındı.
KARARLAR OY ÇOĞUNLUYLA KABUL EDİLDİ
Meclis üyelerinin belediye tabelasının değişimiyle ilgili toplantıda alınan kararda şu sözlere yer verildi: "Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı Tunceli ibaresinin değiştirilerek yerine, 'Dersim' ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı Tunceli ibaresinin değiştirilerek, yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi."
3 DİLLİ HİZMET KARARI
Meclis üyelerinin, toplantıda çok dilli belediyecilikle aldıkları karar ise şöyle belirtildi: "İlimizde yaşayanların Türkçe'nin yanı sıra çoğunluğunun Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin, ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çoğunluğu ile kabul edildi."
Tunceli Belediyesi'nde kayyum yönetimi döneminde Kızılay, İlim Yayma Cemiyeti'ne bedelsiz olarak tahsis edilen yerlerin sözleşmeleri iptal edilmesi ise belediye meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.
- Tunceli
Kızılay
, Dersim
, Tunceli
, Güncel
Kaynak: DHA