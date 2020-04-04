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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Korona virüs tedbirleri

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Korona virüs salgını nedeniyle adliye ve cezaevinde tedbirler alındığı bildirildi.

04.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:23
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Korona virüs tedbirleri
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Korona virüs salgını nedeniyle adliye ve cezaevinde tedbirler alındığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından alınan tedbirler kapsamında adliyedeki personel sayısını minimuma indirildiği, evdeki personele Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden çalışma imkanı sağlandığı aktarıldı. Adliye ve A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun sürekli dezenfekte edildiği, kuruma girişlerde ateş ölçümleri yapıldığı aktarıldı. Her iki kurumda maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirilirken, zorunlu haller nedeniyle adliyeye gelen personel ve vatandaşların kolayca ulaşabileceği noktalara dezekfektanlar konuldu.

Kolluk kuvvetleri tarafından getirilen evraklarla virüs bulaşma ihtimaline karşı, evraklar UYAP üzerinden teslim alınırken cezaevindeki koğuşlarda en az kişi bir arada kalacak şekilde düzenlemeye gidildiği kaydedildi.

Cezaevinde idari personel ile tutuklu ve hükümlülerle muhatap olan personel ayrı tutulurken, tutuklu ve hükümlülerle muhatap olan personelin görev bitiminde Devlet Su İşleri (DSİ) misafirhanesinde kalması sağlandı. Kurum personelleri, düzenli dezenfekte edilen araçlarla taşınırken, tutuklu ve hükümlülerle muhatap olan personel ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla da özel bir ekip oluşturuldu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Başsavcı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Korona virüs tedbirleri - Haberler

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