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Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı

Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde İstanbul'dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını açıkladı.

30.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:06
Tunceli 'de 1 köy karantinaya alındı
TUNCELİ - Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde İstanbul 'dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını açıkladı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Mazgirt ilçemiz Geçitveren köyümüzde İstanbul'dan gelen bir vatandaşımızda Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köyümüz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca karantinaya alınmıştır. Korona virüs testi pozitif çıkan hastamızın da tedavisine Tunceli Devlet Hastanemizde devam edilmektedir Başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızdan gelen genelgelerdeki hususlar da ilk günden itibaren titizlikle yerine getirilmektedir" denildi.
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Tunceli’de 1 köy karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunceli Valiliği, İstanbul, Mazgirt, Tunceli, Sağlık

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Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı
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