23.06.2019 11:37
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Tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildiTunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de başlatılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365' operasyonunda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, operasyonda ele geçirilen terörist sayısının...

Tunceli 'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi
Tunceli 'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli 'de başlatılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365' operasyonunda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, operasyonda ele geçirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez kırsalında yapılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365' operasyonunda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi Dün başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365' operasyonunda 2 terörist etkisiz hala getirilmişti. Bugün devam eden operasyonda, 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli- Merkez kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
(Tür: Yurt)Tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
Jandarma , Tunceli , Güncel

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