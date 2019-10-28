Haberler » Güncel » Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

28.10.2019 09:50Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler tarafından merkez kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını aktardı.
Açıklamada,"Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların yakalanmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"denildi.
Öte yandan operasyonun devam ettiği bölgeye de havadan takviye yapıldığı öğrenildi.
(Ercan Topaç/İHA)

Jandarma, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:25 Çocukları soğuk havalar değil, kapalı ortamlar hasta ediyor
12:25 Trump: "Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü"
12:22 Off-road parkurlarının kadın pilotu
12:20 "Çocuk felcinde aşı hayati öneme sahip"
12:16 Spor şahika ercümen'den dünya rekoru - 2
12:16 Esenyurt'ta 'escort sitesi operasyonu\
12:15 Eski Milletvekili Karagözoğlu için cenaze töreni
28.10.2019 12:29:08