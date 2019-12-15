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Tunceli'de 104 yaşındaki halk ozanı son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de 104 yaşında hayatını kaybeden halk ozanı Süleyman Doğan, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

15.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:37Tunceli'de 104 yaşındaki halk ozanı son yolculuğuna uğurlandı
'de 104 yaşında hayatını kaybeden halk ozanı Süleyman Doğan, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Tunceli merkeze bağlı Milli köyünde dün hayatını kaybeden halk ozanı Süleyman Doğan (104) için bugün Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine çocukları ve torunlarının yanı sıra il, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Tören öncesi halk ozanı Süleyman Doğan'ın eserleri dinletildi, hayatından kesitler anlatıldı. Helallik alınmasının ardından Doğan için cenaze namazı kılındı. Daha sonra Doğan'ın cenazesi merkeze bağlı Milli köyüne götürülerek toprağa verildi.

Eşini 2002 yılında kaybeden halk ozanı Süleyman Doğan'ın 6'sı vefat etmiş 12 çocuğu ile 23 torununun bulunduğu öğrenildi.

Doğan'ın ayrıca çok sayıda Zazaca eseri bulunuyordu. - TUNCELİ

Süleyman Doğan, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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