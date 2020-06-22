Tunceli'de 170 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

22.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:53
Tunceli'de 5 Ocak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.
Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.
Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Konya Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler katıldı.
SAK ekipleri ile dalgıç polisler, baraj gölünde çalışma yürütülecek bölgeleri belirledi, ardından dönüşümlü dalış yaparak arama gerçekleştirdi.
AFAD ekiplerinin de botlarla göl yüzeyi ve kıyılarda sürdürdüğü arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.
Arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku da gün boyu takip etti.
Ağabey Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinden 170 gündür haber alamadıklarını söyledi.
Perişan olduklarını ifade eden Doku, "Bu durum bizi perişan etti ve çok üzüyor. 170 gündür arama çalışmaları devam ediyor ve ilk gün nasıl ise bugün de öyle, gelip suya bakıyoruz, su bize bakıyor. Hiçbir ilerleme yok. Suda diyorlar, AFAD, jandarma ve polis ekipleri suda arama yapıyor ama bir sonuç yok." diye konuştu.
Olay
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.
Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu. Tunceli’de 170 gündür haber alınamayan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, AFAD, Güncel, Haber

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