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Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı

Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldıTUNCELİ - İçişleri Bakanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı.

23.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:15
'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı
TUNCELİ - İçişleri Bakanlığı , Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı.
Tunceli ilinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca "KIRAN-7 MUNZUR VADİSİ" Operasyonu başlatılmıştır.
Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan (2 bin 250) personel [operasyonel tim] görev almaktadır.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.
Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile

Munzur Vadisi, Jandarma, Komando, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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