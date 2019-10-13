Haberler » 3. Sayfa » Tunceli'de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu

Tunceli'de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu

Tunceli'de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef olduTUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür İlçesine bağlı bir köyde çıkan yangında, 2 ev küle döndü, çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

13.10.2019 12:18
Tunceli'de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu
TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür İlçesine bağlı bir köyde çıkan yangında, 2 ev küle döndü, çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.
Yangın, Pülümür İlçesi'ne bağlı Kocatepe Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde Hasan Metin'e ait evde sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan Hıdır Metin'in evine de sıçradı. Evlerin alt katında bulunan ahır, samanlık ve odunluğa da ulaşan yangına, ev sahipleri ve köylüler müdahale ederken ilçe Belediye itfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahalesine rağmen yangında her iki ev küle döndü, ahırda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.
Evleri küle dönen vatandaşlar yaklaşan kış mevsimi öncesi ortada kaldıklarını belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu.
Tunceli'de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:57 Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
12:50 Tel Abyad yoğun duman altında
12:49 Barış Pınarı Harekatı'na karşı propaganda yapan HDP'lilere adliyede
12:32 Resulayn'dan silah sesleri gelmeye devam ediyor
12:18 Tunceli'de 2 ev yandı, çok sayıda hayvan da telef oldu
12:15 81 ilde eş zamanlı "bahis, kumar, uyuşturucu" uygulaması
11:34 Hemzemin geçitte facia: 2 ölü, 1 ağır yaralı
13.10.2019 13:09:07