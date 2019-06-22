22.06.2019 21:28
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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildiTUNCELİ - Tunceli Valiliği eylem hazırlığındaki 2 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tunceli 'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ - Tunceli Valiliği eylem hazırlığındaki 2 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, " Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"denildi.
Öte yandan terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
Tunceli Valiliği , Tunceli , 3. Sayfa

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