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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

19.07.2019 09:19 Tunceli
Tunceli Valiliği, eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada;"Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında İHA ile tespit edilen 2 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir"denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiğini de aktaran valilik terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
Tunceli Valiliği, Jandarma, 3. Sayfa

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