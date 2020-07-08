Tunceli'de 2 yavru alaca baykuş doğal ortamına bırakıldı
Tunceli'de 2 yavru alaca baykuş doğal ortamına bırakıldıTUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde arazide bulunan 2 yavru alaca baykuş, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.
08.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:44
Tunceli'de 2 yavru alaca baykuş doğal ortamına bırakıldı
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde arazide bulunan 2 yavru alaca baykuş, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.
Pülümür ilçesinde vatandaşlar tarafından, 1 ay önce arazide yaralı halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 yavru alaca baykuş, tedavi ve bakımlarının ardından gelişim sürelerini tamamlandı. Yeniden Pülümür ilçesine götürülen yavru baykuşlar, doğal ortamlarına bırakıldı.
Kaynak: DHA