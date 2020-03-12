Menü
Haberler ›› Güncel ››Tunceli'de, 2 yılda 2 bin 719 öğrenci için geziye çıkarıldı - Güncel

Tunceli'de, 2 yılda 2 bin 719 öğrenci için geziye çıkarıldı

TUNCELİ Valiliği tarafından, moral ve motivasyonu artırmak amacıyla 2 yılda 2 bin 719 öğrenci için gezi etkinliği düzenlendi.

12.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:35
Tunceli'de, 2 yılda 2 bin 719 öğrenci için geziye çıkarıldı

TUNCELİ Valiliği tarafından, moral ve motivasyonu artırmak amacıyla 2 yılda 2 bin 719 öğrenci için gezi etkinliği düzenlendi.

Tunceli 'de, lise ve ortaokul son sınıfta eğitim gören öğrencilerin sınav dönemlerinde moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla 2 bin 719 öğrenci için Vali Tuncay Sonel tarafından gezi etkinliği düzenlendi. İstanbul , Ankara, İzmir gibi çeşitli kentlere uçakla gönderilen öğrencilerin, hayalindeki üniversiteleri de gezme imkanı elde ettiklerini anlatan Vali Sonel, sadece bu yıl 600 öğrenciyi İstanbul'a gönderdiklerini açıkladı.

Vali Sonel, "Öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmak, üniversite sınavları öncesi ülkemizin önemli üniversitelerini yerinde görmeleri ve tanımaları amacıyla şu ana kadar toplamda 2 bin 719 öğrenciyi uçakla başta İstanbul olmak üzere ülkemizin diğer illerine de gönderdik. İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ gibi üniversitelerini tanıyorlar hem de İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyorlar. Bu konuda desteklerini gördüğümüz İçişleri  Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, THY Genel Müdürümüz Bilal Ekşi'ye ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Tunceli, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı