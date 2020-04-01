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Tunceli'de 200 bin adet maske üretimine başlandı

Tunceli'de valilik desteğiyle açılan bir tekstil fabrikasında korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ve ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilmek üzere 200 bin adet maske üretimi için çalışma başladı.

01.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:36
Tunceli'de 200 bin adet maske üretimine başlandı
Tunceli 'de valilik desteğiyle açılan bir tekstil fabrikasında korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ve ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilmek üzere 200 bin adet maske üretimi için çalışma başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Korona virüs salgınına karşı her türlü tedbir alındı. Tunceli'de ayırca başta sağlıkçılar olmak üzere bir çok kurumun ihtiyaç duyduğu maske üretimi de başladı. Valilik desteğiyle kurulan Peri Tekstil Fabrikası'nda da çalışanlar, ihtiyaç duyulan 200 bin maske üretimi için makine başına geçti. Vali Tuncay Sonel üretilen maskelerin vatandaşlara ve ihtiyaç duyulan illere ücretsiz gönderileceğini aktardı.

Maske Üretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Tuncay Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldi. Huzur iklimi olunca istihdama yönelik projelerimizi de gerçekleştirmiş olduk. Açtığımız üç tekstil fabrikası ve bir çok işletme ile yüzlerce insanımıza iş ve AŞ verildi. Korona virüs salgınına tedbirlerimiz kapsamında, tekstil fabrikalarımızda çalışanlarımıza bir ay izin vermiştik. Avrupa'nın 8 ülkesine ihracat yapan Peri Tekstil Fabrikamız ile görüşerek korona virüs salgınına karşı vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtmak ve ihtiyaç olan bölgelere gönderilmek üzere 200 bin adet maske üretimine çalışanlarımızın sosyal mesafesine ve hijyenik kurallara uygun olarak başladık. İşletme sahibi Selçuk Bozkurt ve bize bu konuda malzeme desteği sağlayan Tuncelili iş insanlarımıza teşekkür ederim. Biz tedbirlerimizi alalım. Evlerimizde kalalım.Sosyal mesafemize dikkat edelim. Sağlık Bakanlığımızın belirttiği 14 Kuralı uygulayalım. Birlikte bu Korona virüs salgınının da üstesinden devletimiz ve milletimiz olarak beraberce geleceğiz" dedi. - TUNCELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Tunceli, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Tunceli'de 200 bin adet maske üretimine başlandı - Ekonomi

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