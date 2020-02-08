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Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandı

Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandıTUNCELİ'de bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

08.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:27
'de, 200 köy yolu kardan kapandı
TUNCELİ'de bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tunceli genelinde 1 haftadır süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. Merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Tunceli- Erzincan Karayolu'nun Pülümür Cankurtaran Tepesi'nde fırtına, tipi ve yoğun buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandığı, zincirsiz araç geçişine izin verilmediği öğrenildi.
Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandı

Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA


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