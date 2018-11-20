Tunceli'de 2019 Öğrenci Uçakla Geziye Gönderilecek

20 Kasım 2018 Salı 10:04



20 Kasım 2018 Salı 10:04

Tunceli'de Valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli projeler kapsamında toplam 2019 öğrencinin uçakla seyahat etmesi hedefleniyor.Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılında "Biz Anadoluyuz Projesi" ve Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in destekleriyle düzenlenen organizasyonlarla toplam bin 374 öğrencinin ülkenin çeşitli yerlerine uçakla geziye gönderildiği anımsatıldı.Bu yıl da Tunceli Valiliği'nin desteklediği "Üniversitelerimizi tanıyoruz" projesi kapsamında 645 öğrencinin çeşitli kentlere gönderileceği belirtildi.Bu kapsam ilk kafile öğrenci grubunun Tunceli Valiliği önünde düzenlenen uğrulama programıyla başladığı belirtilen açıklamada, Vali Sonel, öğrencilere hitaben şunları söyledi:"Geçen yıl lise son sınıf öğrencilerimizi üniversiteleri gezmeleri için uçakla İstanbul ve İzmir'e göndermiştik. Bu yıl da ilk grup olarak siz gideceksiniz. Böylece proje tamamlandığında uçağa binerek ülkemizin çeşitli illerine gönderdiğimiz gençlerimizin sayısı 2019 olacak."İlk kafilenin İstanbul'a gönderildiği belirtilen açıklamada Vali Sonel, şunları kaydetti:"Öğretmenlerinizle birlikte orada iki gün kalacaksınız. Hem üniversiteleri hem de İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezersiniz. İstanbul hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği. Bu gezinin sizlere moral ve motivasyon açısından olumlu yansıyacağını düşünüyorum İnşallah. Sizleri üniversiteye de yolcu ederiz. Çünkü son sınıf öğrencilerisiniz. Umarım herkes gönlünden geçen yeri kazanıp bu memleket için güzel şeyler yapar. Yolunuz açık olsun. Emeği geçen başta hayırsever iş adamı dostlarımıza, gezilecek üniversitelerimizin kıymetli rektörlerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve arkadaşlarımıza teşekkür ederim."Açıklamada, konuşmanın ardından ilk kafilenin otobüslerle Elazığ'a oradan da İstanbul'a yolcu edildiği belirtildi.