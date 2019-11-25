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Tunceli'de 24 öğretmene İspanya seyahati

TUNCELİ'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kurayla isimleri belirlenen öğretmenler, 1000'er lira para ve İspanya seyahati ile ödüllendirildi.

25.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:46Tunceli'de 24 öğretmene İspanya seyahati

TUNCELİ'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kurayla isimleri belirlenen öğretmenler, 1000'er lira para ve seyahati ile ödüllendirildi.

Vali Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında dün akşam kentte görev yapan öğretmenlerle yemekte bir araya geldi. Vali Sonel, etkinlikte eğitimcileri para ve tatil ile ödüllendirdi. Programda kurayla isimleri belirlenen 24 öğretmen biner lirayla ödüllendirilirken, 24 öğretmen de şubat ayında İspanya'nın Barselona kentinde 5 günlük tatile gönderilecek. Programda konuşan Vali Sonel, 'nin güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur kenti haline geldiğini ifade ederek, kentin artık turizmle, sporla anılan bir şehre dönüştüğünü söyledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında önceki yıllarda öğretmenleri Fransa ve Çek Cumhuriyeti'ne tatille gönderdiklerini hatırlatan Vali Sonel, bu yıl da 24 öğretmene para ödülü ve 24 öğretmeni de İspanya'ya tatile göndereceklerini söyledi.



Tunceli, İspanya, Güncel

Kaynak: DHA

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